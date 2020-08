Vela sufre lesión en su primer partido de temporada en la MLS

Este sábado el mexicano Carlos Vela volvió a las canchas en el Clásico Angelino entre el LAFC y el Galaxy en el Banc of California Stadium, en donde sufrió una lesión en la segunda mitad del compromiso.

Caros Vela llevaba cinco meses sin pisar el terreno de juego, razón que complicó el ritmo de juego del mexicano, en donde salió debido a una lesión en la rodilla.

El atacante no jugó el torneo de la MLS is Back, pues dio a conocer no quería arriesgar ni a él ni a su familia por el brote de COVID-19 en los Estados Unidos.

Cabe señalar que tras la lesión Vela fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del conjunto angelino y abandonó el terreno de juego.

Ante esto, en conferencia de prensa, el estratega del LAFC habló sobre la lesión del jugador mexicano y mencionó que se necesitan días para saber la gravedad de la lesión.

´Necesitaremos al menos un día para saber qué tiene, pero parece que es una lesión en el ligamento colateral medial, algo así, veremos qué tiene en los próximos días´, afirmó.

Aunado a esto, el timonel concluyó que era grandioso tenerlos de vuelta, sin embargo, dijo que Carlos no fue peligroso y ´se vio como alguien que no ha jugado en mucho tiempo´.