Vanessa Zúñiga de Suchilapan va al Nacional de Bádminton

La badmintonista de Suchilapan, comunidad perteneciente al municipio de Jesús Carranza, Vanessa Zúñiga Pascasio, se clasificó a los Juegos Nacionales CONADE 2021, luego de participar el pasado fin de semana en el clasificatorio nacional de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 varonil y femenil, celebrado en Soledad de Doblado.

en las ramas femenil y varonil respectivamente.

En la eliminatoria desarrollada el pasado fin de semana participaron alrededor de 40 los jugadores que participaron en esta fase estatal, provenientes de los municipios de Córdoba, Playa Vicente, Xalapa, Suchilapan, Acayucan, Jáltipan, Boca del Río y Soledad de Doblado.

Sin embargo, solo fueron 15 los jugadores que lograron su pase al Nacional que se llevará a cabo del 11 al 16 de mayo en Acapulco, Guerrero, en la categoría Sub 19 Femenil avanzaron Vanessa Sánchez Sosa y Vanessa Zúñiga Pascasio de Suchilapan.

En la Sub 19 Varonil asistirán Miguel Arroniz López y Daniel Meza Fernández, en la Sub 17 Femenil van Danna Paola Meza Fernández y Marlene Flores Navarro, en Sub 17 Varonil Dylan Hernández y Camilo Lucas, en la Sub 15 Femenil Kiara Márquez Castillo, Amori Márquez Castillo y Sahily Alvarado, en tanto que en la Sub 15 Varonil competirán Ariel Hernández, Ismael Rojas Paredes, José Rojas Velazco y Luis Fernando Herrera León.