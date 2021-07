¡van_por_todo!

La competencia arrancó este martes y concluirá el sábado 24 en tierras guerrerenses.

Buenos elementos

Los jugadores veracruzanos que debutan son: en sub 13 femenil, Guadalupe Vallejo y Sugey Márquez; sub 15 femenil, Kiara Márquez y Amori Márquez; y sub 15 varonil, Ismael Rojas.

Van como entrenadores, Antonio Rojas Ortega y Angie Rojas, con la confianza de hacer un buen papel con la representación nacional en esta competencia de carácter internacional.

