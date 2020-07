Usuarios de redes sociales piden el retiro de Oribe Peralta

Tras la derrota de Chivas contra Tigres, Oribe Peralta fue criticado por su actuación en el encuentro disputado y provocó polémica, pues algunos usuarios no dudaron en manifestar su inconformidad frente a la Jornada 2 de la Copa por México.

En redes sociales, diversos usuarios invitaron a Oribe Peralta a que se retire de las canchas, pues la ausencia de un gol del futbolista con el ´Rebaño Sagrado´ es factor de 'malos resultados' para la escuadra rojiblanca.

Pese a que varios aficionados publicaron comentarios en contra del ´Cepillo´, otro pequeño sector de seguidores le enviaron mensajes de apoyo al futbolista.

´Convertir a Oribe Peralta en tendencia de twitter por considerar que no ha funcionado con las Chivas, me parece no sólo injusto, sino excesivo. No olviden que es pretemporada, pero además... el veterano está en la etapa final de su carrera y habría que respetarle´, escribió un usuario de Twitter.

Cabe señalar que en el juego por la Jornada 2 de la Copa por México, André-Pierre Gignac encabezó a los Tigres para que derrotaran de manera contundente a las Chivas, que, lamentablemente, no fueron capaces de hacerle frente a los del ´Tuca´.