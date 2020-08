Usain Bolt habría dado positivo a COVID-19 tras fiesta en Jamaica

A través de un video difundido en redes sociales, el jamaicano Usain Bolt informó que se encuentra aislado en su hogar por temor a haber dado positivo al virus COVID-19, luego de la polémica fiesta que realizó el viernes pasado por su cumpleaños número 34.





El hombre más rápido del mundo afirmó que en previsión de haber contraído el coronavirus, además del revuelo en torno a su fiesta de cumpleaños, ha tomado la decisión de permanecer en cuarentena y aunque no confirmó si está contagiado varios medios locales afirmaron que el resultado de la prueba que se realizó fue positivo.





Cabe señalar que Usain Bolt dijo que no ha tenido síntomas graves, y comentó estar a la espera de recibir instrucciones. En dicha fiesta, donde se habló sobre las escasas medidas de seguridad sanitaria que se habrían adoptado, estuvieron algunas estrellas del deporte, como Raheem Sterling, Leon Bailey y Chris Gayle.





´Me hice una prueba el sábado para irme porque tengo que trabajar. Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa por mis amigos. Además, no tengo síntomas, pero me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo. Hasta entonces, sólo para estar seguro, estoy guardando cuarentena yo solo, simplemente para estar tranquilo y que la gente de ahí afuera sepa que está segura´, señaló.

Stay Safe my ppl ???? pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020