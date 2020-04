¡Una historia llamada 'Palmera' Rivas!

Con una trayectoria 16 años y medio como futbolista profesional, de los cuales 14 y medio vistió la camiseta de los Tigres de la UANL, club que lo debutó en el máximo circuito, y dos años más con los Tiburones Rojos de Veracruz, el cual fue desafiliado al termino del Torneo Apertura 2019, José "Palmera" Rivas Mortera, oriundo de este puerto, platicó entre otras cosas de su retiro como jugador activo y la nueva faceta que tiene como entrenador de categorías inferiores en el club regio.

Rivas Mortera, quien funge como entrenador de la Sub 14 y auxiliar técnico de la Sub 17 del "felino", dijo a Diario del Istmo que tal vez fue una decisión apresurada su retiro de los campos, pero está satisfecho con lo obtenido en su trayectoria como jugador activo.

"La carrera de jugador de no me quejo, me retiré con campeonatos, un jugador normalmente desea eso, títulos, jugar finales, entre ellos varios Torneos Internacional y Selección mexicana, por ello no me arrepiento y estoy feliz de la decisión de tomé, tal vez fue apresurada, pero estoy feliz disfrutando de los chavos, trato de inculcarles las cosas que yo viví durante mi carrera" dijo durante la entrevista realizada vía telefónica.

El ex lateral izquierdo de los "felinos regiomontanos" señaló que le hubiese gustado seguir jugando otros dos años, sin embargo, las lesiones ya no lo dejarían mantenerse al cien por ciento.

"Quería jugar hasta los 37 años, la lesión me impidió seguir los dos años que tenía programado, para competir al máximo nivel no era posible, y no es vida para un futbolista no estar bien, por eso tomé la decisión aunque no fue fácil en su momento, uno sabe que se acerca el retiro, pero cuando ya lo tienes a la mano se pone complicado, sin embargo, ahora estoy feliz con lo que estoy haciendo", añadió.

El originario de Coatzacoalcos, hablo sobre el nuevo rol que tiene en el club regiomontano, ahora como entrenador y dijo que admira mucho al entrenador Ricardo "Tuca" Ferretti.

"Lo que más se le puede aprender a un entrenador como el "Tuca" Ferretti es la dedicación, el siempre es comprometido, su amor por el trabajo, por el futbol es lo que más me queda, lo táctico y lo demás ya con el tiempo lo aprenderé, porque anhelo llegar a dirigir en Primera División, aunque primero toca empezar de abajo, siempre desde las bases de Tigres, y considero que mi primera experiencia en sub 17 y sub 14 han sido buenas, son edades en las que llegue acá y deseo plasmar con ellos".

TIBURONES

La "Palmera" como se le conoce en el balompié mexicano contó la amarga experiencia que vivió formando parte de las filas de los Tiburones Rojos de Veracruz, club que nunca imaginó le daría la espalda cuando llegó su última lesión.

"Yo me opero y como mi rehabilitación duraría 4 meses me quieren echar, aunque me quedaban 6 meses de contrato, no pueden hacer eso con un jugador, querían darme de baja estando lesionado, lo ideal era dejar que me recuperara y ahora sí salir, cualquier equipo te da baja estando ya recuperado, y lo que querían hacer ellos no se veía bien por ningún lado, nunca imaginé que pasaría mi peor pesadilla en el club del estado en donde nací".

El porteño quien nació 18 de octubre de 1984 hablo también sobre el tema actual en el balompié Nacional, desaparición de la Liga de Ascenso y dijo que es algo muy complicado para los futbolistas y sus familias.

"Es complicado, a lo mejor uno porque no lo está viviendo, pero muchas familias dependen de eso, siento que es una toma de decisión muy apresurada que tomó la federación para los equipos, sin embargo, el gremio futbolístico debería de ayudar a los demás compañeros en este tipo de situaciones".

NUEVA LIGA

Rivas Mortera también dio su punto de vista sobre la nueva Liga que pretenden hacer, a lo que mencionó "Es una muy buena idea, no se ve tan mal, aparte con todo este tema de la nueva Liga de desarrollo, imagínate cuanto jugador mayor de 23 años quedará inactivo, por ello considero que será una muy buena idea se eche a andar esta nueva organización".

El entrevistado finalizó la conversación con el tema que se vive a nivel mundial con la pandemia del coronavirus, COVID-19.

"No es que yo les de recomendaciones, simplemente no salgan de sus casas, me molesta que gente conocida ande en reuniones, no es un periodo de vacaciones, pero bueno ya cuando tengamos el problema encima andaremos llorando, por ello tenemos y debemos guardarnos en casa", concluyó.

SU PALMARES

+ Títulos Liga Mx

Apertura 2011

Clausura 2015

Apertura 2016

+ Copa MX

Campeón (Clausura 2014)

Selección Mexicana

Copa Oro.- (Campeón 2015)

Subcampeón.- Concachampions

Subcampeón.- Copa Libertadores

TRAYECTORIA

14 años y medio (Tigres)

2 años (Tiburones Rojos)