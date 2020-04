Últimos lugares en la tabla pagarán multa de 240 mdp: Liga MX

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla confirmó que los últimos tres equipos de la tabla porcentual serán los encargados de, al cabo de un año, pagar una multa de 240 millones de pesos, recurso que se destinará a la Liga de Expansión para mejorar la situación económica de los clubes.





Actualmente, los tres últimos equipos de la escuadra son Atlas, Atlético de San Luis y FC Juárez.





Bonilla aseguró que el nivel no se vendría abajo, pues competirán por no pagar la multa y de esta manera evitarán caer en una zona de confort, al no existir ascenso ni descenso durante los próximos cinco años.





El dirigente del máximo circuito, afirmó que las distintas escuadras buscarán pelear por ser campeones locales e internacionales con la Copa de Campeones de Concacaf y Leagues Cup.





Enrique Bonilla explicó que tales medidas no perjudicarían a nadie, por el contrario beneficiarían a todos, pues con el pago de las multas se tendrá mayor solvencia económica para impulsar a la Liga de Expansión.