UEFA priorizará terminar las ligas de cada país

La UEFA reunió este miércoles a sus dirigentes con los secretarios generales de las 55 federacionesque la integran. El objetivo de la junta era la de encontrar un calendario o una línea de acción en las próximas semanas y la conclusión es clara: 'Prioridad absoluta a terminar las Ligas de cada país', tal y como confirmaron a MARCA dirigentes del fútbol español.





Jugar en verano pasa a ser algo contemplado desde la sede de la UEFA, aunque antes del inicio de julio deberían estar en marcha las competencias. En otro gesto de cercanía con los clubes, anula las jornadas, de común acuerdo con la FIFA, de las fechas de selección del mes de junio.





La UEFA tampoco quiere renunciar a no terminar sus dos torneos, tanto Champions League como Europa League y está buscando soluciones que se adapten a la evolución de la crisis. Sus dirigentes son conscientes que la dificultad es máxima ante el cierre de fronteras y otras circunstancias que están rodeando a muchos de los países que intervienen y que las decisiones pasan por sus respectivos gobiernos.





Eso sí, por tal menester, admite que los contratos de los jugadores, tal y como ha decidido la FIFA, puedan ir hasta el final de la competición. Así como retrasa sin fecha la presentación de la documentación de los equipos para poder participar en las competiciones europeas de la próxima temporada.





Aleksander Ceferin ha tenido claro desde el primer momento que la UEFA debía tender una mano a los campeonatos locales y hoy lo ha vuelto a recordar sin dar la espalda a la realidad de cada país. Todas las decisiones que se han adoptado desde la sede de Nyon han ido encaminadas a ello.





La idea sería intentar alargar lo máximo la presente temporada en busca del acomodo de las jornadas restantes. No es sencillo, pero cree que para el mundo del fútbol continúe como tal es clave el término de las competiciones e inciar la siguiente con un nuevo calendario.





Todavía falta por resolver las fechas de los campeonatos que todavía están por ubicar en el calendario y que todos ellos han sido aplazados o canceladas. Nos referimos a la fase final del europeo Sub 17 masculino, a la Sub 19 femenil que desaparecen del calendario. La Sub 17 femenil ha sido aplazada al ser clasificatoria para el Mundial, con el Sub 19 masculino por el mismo motivo.





CON INFORMACIÒN TOMADA DE MARCA: https://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/2020/04/01/5e84a984e2704e1f118b4601.html