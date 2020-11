´Tuca´ Ferreti renovará contrato con los Tigres

Durante una conferencia de prensa, Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, aseguró que Ricardo Ferretti extenderá su estancia como estratega del cuadro felino.

Rodríguez afirmó que el técnico brasileño solo espera firmar la renovación de su contrato, pues solo hace falta ´el papel´ para cerrar el acuerdo, que ya está más que pactado.

´Tuca va a seguir en Tigres. Inclusive él me dice: 'Un día que me ves sin ganas, me desvío, me voy a mi casa y empezamos a hablar dentro de otra actividad en Tigres, ya sea de pantalón largo´, expresó el dirigente.

De igual manera, Alejandro recalcó que cuando él DT decida retirarse, por cualquier razón, lo extrañarán en el conjunto, pues ´hay pocos con la capacidad de dirigir a un equipo como Tigres, con la presión y exigencia que se requiere´.