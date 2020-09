Tras problema con Gignac, Briseño da su versión de los hechos

Luego de que se filtrara el polémico enfrentamiento entre Antonio Briseño y André-Pierre Gignac en el compromiso de Tigres contra Chivas el sábado pasado, el ´Pollo´ dio su versión de los hechos.

A través de redes sociales, el zaguero mencionó que se dicen cosas peores durante las disputas, además aseguró que el francés es su amigo, ya que participó con él en el cuadro regiomontano.

´En la cancha nos dijimos cosas y nos decimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, yo lo apreció, jugué con él un año y al final del partido fue un saludo, un abrazo y vámonos. Es parte del futbol, él también me dijo cosas que no pienso repetir, pero es parte del futbol para que la gente no se enganche y no hay de otra´, comentó en Instagram.

Cabe señalar que Gignac también tuvo roces con el Tiba Sepúlveda.