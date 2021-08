Tras KO, ligera mejoría de Jeanette Zacarías, boxeadora mexicana

El promotor Yvon Michel emitió algunos detalles sobre el estado de salud de la mexicana y lo que se espera en los próximos días; "ella no ha recuperado la conciencia. La sedaron para que su cuerpo y cerebro descansaran", añadió.

"Los doctores no le daban mucha oportunidad [de lograrlo] inicialmente, pero han encontrado que su situación mejoró notablemente. Los próximos dos a cinco días serán muy importantes y la mantendrán sedada en ese período".

Sin embargo hay precaución sobre, si sigue esa mejoría, qué tanto puede tener afectaciones; "las siguientes seis semanas serán importantes para determinar si hay daño y que tanto daño puede haber", agregó en un comunicado publicado por medios locales.

Jovanni Martínez, entrenador y pareja de la boxeadora, dijo a The Canadian Press que inicialmente no se dio cuenta de la magnitud del castigo que había recibido Jeanette, y que hubiera deseado ser él y no ella quien estuviera en esta situación.

"Ojalá me hubiera pasado a mí en vez de Jeanette, me siento frustrado. Jeanette y yo venimos para una buena pelea. Su pelea iba bien, todo fue muy rápido. Es una pena, pero también es boxeo".

Zacarías Zapata, de 18 años, es originaria de Aguascalientes; tiene una marca profesional de 2-4 y ha sido noqueada en tres ocasiones. De hecho, venía de ser noqueada en mayo pasado en territorio mexicano.

CON INFORMACIÓN DE:

Aristegui Noticias