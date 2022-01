Toma Riendas ´Peque´ en el ´nido´

"Tenemos déficit de talento mexicano en la dirección. Necesitamos abrir espacios para el talento mexicano.

"No debemos permitir que se nos muera el no tener managers mexicanos, esa es la apuesta, eso nos han permitido nuestros jefes", argumentó Jesús "Chino" Valdez, director deportivo de la novena veracruzana, en presentación virtual.

El "Peque" Valdez, de 43 años, originario de Tijuana, ya retirado como pelotero profesional, fue coach en la Serie Internacional de Prospectos y coordinador de la Liga de Prospectos de México, dependiente de ProBeis.

"Me siento contento y agradecido por esta oportunidad que se me brinda para dirigir a El Águila, un equipo con más tradición en el beisbol, gracias a Bernardo Pasquel, Jesús Valdez y Alberto Plascencia, por darme esta oportunidad. "Me visualizo con El Águila campeón, a mí me gusta ganar, me gusta hacer las cosas bien y disciplina, con mucho entusiasmo, como lo hice en mi carrera de pelotero y lo haré como manejador", afirmó el ahora mánager porteño.

Valdez Ávila tendrá en su equipo de trabajo a dos viejos conocidos de la afición veracruzana: el ex serpentinero José Manuel "La Perica" Hernández y Nathannael Reyes, coach y coordinador de pitcheo, respectivamente.

Además de Luis Fernando Vázquez quien será coach de bullpen, Placido Pinto, coach de receptores, y Reynaldo Batista, coach de infielders.

Jesús "Chino" Valdez, directivo de El Águila, puntualizó que "El Peque" Valdez vivió toda su carrera en México y ha hecho muchas labores en el beisbol.

Reacciones

"Nos sentimos contentos de que fuera con ´El Peque´, no fue nada difícil, él pertenecía a los ´Pericos´ de Puebla, tuvimos que hacer las gestiones y ellos cedieron los derechos por completo a El Águila", subrayó.

Emmanuel Valdez, nació el 23 de noviembre de 1978, en Tijuana, Baja California, jugó 19 temporadas profesionalmente y defendió las franelas de Tigres (Capitalinos-Angelópolis), Piratas de Campeche y Potros de Tijuana.

Además de Unión Laguna, Broncos de Reynosa, Saraperos de Saltillo y Toros de Tijuana, mientras que en el invierno defendió los colores de los Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán.

"El Peque" Valdez fue campeón con los Tigres y con Piratas de Campeche en el circuito veraniego; medallista de Plata con la Selección Mexicana de Beisbol, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico.

Valdez formó parte del selecto grupo de mexicanos que fueron certificados por Grandes Ligas (MLB) para capacitar entrenadores en todo el mundo.

Recientemente, Emmanuel Valdez Ávila se desempeñó como entrenador de receptores con los Algodoneros de Guasave, en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

La pretemporada de El Águila de Veracruz iniciará el 16 de marzo en las instalaciones del Parque Deportivo Universitario Beto Ávila. Abren temporada en serie contra Pericos de Puebla, del 22 al 24 de abril en el puerto.