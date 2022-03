Tom Brady sale del retiro y anuncia que jugará una temporada más con Buccaneers

Brady detalló en un post que su lugar sigue estando en el campo de juego y no en las gradas, por lo que jugará su temporada 23 junto a los Tampa Bay Buccaneers.



"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG", se leyó en el post de Twitter.

Luego de encaminar a los Buccaneers para convertirse en campeones del Super Bowl la temporada antepasada, con 44 años, Tom se retiró para poder pasar más tiempo com su esposa, Gisele Bundchen.

No obstante, el QB acumuló entre sus logros seis Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra y, al alistarse en el año 2020 con los Buccaneers, acumuló un Super Bowl más ganado, el segundo en la historia del equipo, por lo que esta sorpresiva decisión ha generado gran emoción por parte de la afición, que espera con ansias disfrutar de las jugadas de Brady.