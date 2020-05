Tom Brady anuncia que tendrá su propio documental

El actual mariscal de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, anunció este jueves que tendrá su propio documental, el cual tendrá por nombre ´Man in the arena´ y será transmitido por ESPN en el año 2021.

A través de redes sociales, el exjugador estrella de los New England Patriots informó que debido a las múltiples peticiones de los aficionados para que realizara su propia serie se decidió a realizar un trabajo muy al estilo de de 'The Last Dance', serie dedicada a Michael Jordan y los Chicago Bulls.

Brady escribió en su cuenta oficial de Twitter, que el nombre de su documental se debe a un discurso del expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, pues dicho mensaje estaba escrito en su alma máter, la Universidad de Michigan.

´He citado el discurso de "El hombre en la arena" de Theodore Roosevelt desde que lo vi pintado en la pared de nuestra sala de pesas en la UM en 1995. Es un recordatorio constante de ignorar el ruido, abrochar la correa de mi barbilla y luchar contra lo que se me presente´ escribió.

Cabe señalar que dicha producción retratará la historia de Brady en los Patriots, pues el equipo donde ganó seis Super Bowls y en la que permaneció desde su llegada a la NFL hasta hace un par de meses que eligió cambiar de franquicia.

I have quoted Theodore Roosevelt´s "Man in the Arena" speech since I saw it painted on our weight room wall at UM in 1995. It´s a constant reminder to ignore the noise, buckle my chinstrap, and battle through whatever comes my way.



Coming 2021 on @espn! pic.twitter.com/nm9SdFYB7D