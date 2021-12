todos_a_jugar

Atletismo

Una de las actividades de invierno que más impacto tiene es el atletismo, en donde los entrenadores Madelí Romero Castro y Julio César González Baizabal, invitan a lo que será el tercer Encuentro Atlético Boca del Río.

Romero Castro señaló que ya lo han realizado en las ediciones del 2018, 2019, 2020 no hubo por la pandemia y que ahora se retoma para cerrar este año 2021.

La ex velocista campeona nacional en 100 y 200 metros,adelantó que la competencia es abierta y ya están confirmados deportistas de la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

"Este evento es de vital importancia para nosotros en Veracruz porque empezamos la temporada para los Juegos Nacionales CONADE 2022, a los atletas les sirve el fogueo para buscar tener mejores resultados el próximo año", indicó.

Mencionó que las categorías en que se desarrollará el Encuentro Atlético son la Sub 12, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Libre tanto en las ramas femenil como varonil.

Estableció que las pruebas serán de pista la mayoría y de campo los lanzamientos de jabalina, bala y disco, así como los saltos de altura y longitud.

Voleibol de sala

Mientras que Karla Berenice Limón hablo del torneo de voleibol de sala, competencia que se desarrollará en la categoría Libre y que repartirá una bolsa económica a los equipos triunfadores.

Preciso que el torneo se efectuará en dos etapas, el 11 de diciembre con la rama femenil y el 12 de diciembre con la rama varonil.

"Estamos contentos con la respuesta hasta el momento, llevamos ocho equipos confirmados en varonil y seis en femenil; cerramos el 11 de diciembre e inicia la competencia a las 09:00 horas en el domo de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez".

"Tenemos confirmado las escuelas de formación de Córdoba y Xalapa, por lo que será un buen torneo con alto nivel entre los equipos participantes", aseveró´

Artes marciales mixtas

En tanto que Margarita Ceja, representante de Fight Club, señaló que la disciplina de Artes Marciales Mixtas tendrá un seminario con entrenadores de calidad.

Agregó que el 17 de diciembre impartirá un seminario el especialista George St González y Salvador Ramírez, evento programado para las 16:30 horas en el domo de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez".

Adelantó que el 18 de diciembre estará el entrenador Luis López quien ha dirigido a Erick "Goyito" Pérez en artes marciales mixtas.

Fútbol americano

El entrenador Fernando de la Cruz quien es vicepresidente de la Asociación de Futbol Americano y presidente de club Tigres de Boca del Río, anunció que habrá un torneo de Tochito el 11 de diciembre en la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez".

Comentó que la actividad arrancará a las 10:00 horas en las categorías Femenil, Varonil y Mixta, con participación de equipos de la Ciudad de México; además de que habrá un partido de exhibición en la categoría infantil.

Mientras que el entrenador Alan Alexis Lara Alanís, anunció el torneo de la disciplina denominada Air Soft, que es una especie de simulación militar con réplicas eléctricas, se usan balines y es el primer torneo de este tipo.

Estableció que la actividad será el 19 de diciembre a las 09:00 horas en el domo de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez".