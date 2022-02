¡todo_listo!

Luego de efectuarse de manera exitosa los Juegos Estatales Veracruz 2022, quedó integrada la delegación veracruzana de tenis de mesa, la cual participará en el Macrorregional rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022 con sede en Sonora.

La delegación veracruzana está integrada por 24 jugadores, de los cuales 12 son en femenil y 12 más en varonil distribuidos en las categorías oficiales Sub 15, Sub 19 y Sub 21 respectivamente.