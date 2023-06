Todo listo para la 2a. fecha del Campeonato de Ciclismo XCC Veracruz Sur 2023

El próximo domingo 18 de junio se llevará a cabo la segunda fecha del Campeonato de Ciclismo XCC Veracruz Sur 2023, en las instalaciones de la pista Sota de Oro, a partir de las 19:00 horas.

El evento es organizado por el Club StarBike y se desarrollará en las categorías Pañales 3-4 años, Infantil "AA" 5-6 años, Infantil "A" 7-8 años, Infantil "B" 9-10 años, Infantil "C" 11-12 años, Juvenil "A" 13-14 años, Juvenil "B" 15-16 años, Juvenil "C" 17-18 años, Libre con edad mínima de 10 años, Máster "A" 30-39 años, Máster "B" 40-49 años, Máster "C" 50 años y Más y Principiantes de 18 y Más.

Se premiará con medallas a los ganadores de las categorías Pañales, Infantiles, Juveniles, Máster y Principiantes, y con medallas y efectivo a los ganadores de la categoría Libre, las inscripciones ya están disponibles con un costo de 60 pesos para los infantiles, 130 para los juveniles, 150 para los máster, 200 pesos para la categoría libre y 150 para los principiantes.