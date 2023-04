Todo listo para el inicio del Campeonato de Ciclismo XCC Veracruz Sur

El próximo domingo 30 de abril se llevará a cabo la primera fecha del Campeonato de Ciclismo XCC Veracruz Sur, en las instalaciones de la Pista El Vergel, a partir de las 7:00 de la mañana, organizada por el Club Scania Sport.

Ayer se dio a conocer la convocatoria que establece las categorías, así como los costos para cada participante, la primera fecha se realizará en las categorías Pañales 3-4 años, Infantil AA 5-6 años, Infantil A 7-8 años, Infantil B 9-10 años, Infantil C 11-12 años, Juvenil A 13-14 años, Juvenil B 15-16 años, Juvenil C 17-18 años, Principiantes de 18 años en adelante.

Máster A de 30 a 39 años, Máster B de 40 a 49 años, Máster C de 50 años y Más y Libre de 19 años en adelante, la categoría de Principiantes se correrá en las ramas varonil y femenil de 18 años en adelante, se abre a partir de cinco corredores y como requisito se pide no haber corrido en seriales, circuitos, campeonatos actuales o pasados dentro de la región sur, además de no utilizar calas, ni zapatillas de clips.

Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 9211185189 donde les darán todos los pormenores relacionados con esta primera fecha.