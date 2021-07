todo_listo_para_el_gran_retto_de_aguas_abiertas

El evento se desarrollará en las distancias de 1, 2.5 y 5 kilómetros en la modalidad hibrido (presencial y virtual), debido a los protocolos sanitarios, Gran Retto no realizará el marcaje a los competidores, por lo que será obligatorio que todos los participantes realicen su propio marcaje antes de llegar a la zona de arranque.

Las categorías son: 1 kilómetro, capacidades diferentes, 10 años y menores, 11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 años y mayores virtual y familiar, 2.5 kilómetros 11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 años y mayores virtual y 5 kilómetros 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 años y mayores virtual.

PUBLICIDAD

En la categoría indicada como familiar en 1 kilómetro, se pueden inscribir las personas que requieran ser acompañadas de su entrenador o algún familiar, no hay distinción de género ni edad, por lo que tampoco hay premiación por lugares, es únicamente de carácter participativo para todos aquellos que no quieran o no puedan realizar el recorrido de 1 milla de manera independiente.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD