Todavía "saborea" gran juego de béisbol

"Yo no tenía pensado lanzar ese juego, porque estaba nervioso", expresó el mocetón de 15 años, 12 de años dedicados al rey de los deportes y el pasado sábado lanzó sin hit ni carrera en victoria de Veracruz ante Oaxaca.

Cruz León nació en La Mixtequilla (Ignacio de la Llave), aunque vive en la Colonia Carranza de Boca del Río, es hijo de Carlos Cruz Delfín y Verónica León Hernández, quienes también procrearon a Irene, su hermana.

"Me siento feliz porque nunca había lanzado un juego sin hit ni carrera, también gracias a la ayuda de mis compañeros en el campo es como logré esa hazaña.

"No lo tenía pensado, pero gracias a Dios salieron las cosas", dijo el juvenil serpentinero, quien estudia en el Bachillerato Tecnológico de Béisbol, en donde sus compañeros lo han felicitado por su hazaña.

Cruz León subió a lo más alto del techo de la Villa Deportiva del Instituto Veracruzano del Deporte, desde donde tiene una magnifica panorámica de lo que es que el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila, nido de El Águila de Veracruz.

No ocultó su sueño de en un futuro jugar en el profesionalismo y hacerlo con los El Águila de Veracruz, cuyos directivos de igual manera le han llamado para felicitarlo.

De su boca salen palabras cargadas de emoción, no es para menos, pues realizó un excelente trabajo monticular el pasado sábado en Campeche contra Oaxaca.

Recordó que concentrarse completamente, fue la clave para efectuar 51 lanzamientos en cinco entradas.

"Además de no fijarme que no había nadie a mi alrededor. Me enfocaba más en ponchar a los bateadores, para así poder lograr el juego sin hit ni carrera "No me lo esperaba, estaba nervioso, pero pude controlar mis nervios para ganar. Mis lanzamientos fueron de 82 millas", rememoró el pitcher derecho veracruzano.