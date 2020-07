Tobio reveló que fue obligado a entrenar tras dar positivo a COVID-19

Fernando Tobio, defensor argentino del Club Deportivo Toluca, fue uno de los casos confirmados asintomáticos de COVID-19 en los Diablos Rojos, así lo dio a conocer el defensor escarlata en sus redes sociales y aseguró que lo forzaron a entrenar, a pesar de que la institución ya sabía que padecía coronavirus.

´Gracias a todos. ¡Ya estoy mejor del COVID-19! Más allá de que me hicieron entrenar con Toluca. ya estoy mejorando, gracias a todos´, publicó en sus historias de Instagram.

Aunque el que el jugador no aclaró si entrenó en grupo o de manera individual y hasta el momento, los Diablos Rojos no han hecho oficial que Tobio esté infectado, sin embargo, en junio los Choriceros informaron sobre varios positivos de COVID-19 en sus filas, pero no revelaron identidad.

Cabe señalar que Tobio no fue partícipe de los primeros dos partidos toluqueños en este torneo de pretemporada y que Toluca, ya eliminado de la Copa por México, jugará este sábado frente a Pumas su último partido del torneo, torneo en el cual los Diablos no han podido sumar un sólo punto.