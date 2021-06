tiene_veracruz_equipo_de_tenis_de_mesa

La delegación está integrada por 20 jugadores al lograr calificar por equipos en la categoría Sub 15 femenil, Sub 15 varonil, así como en la Sub 19 varonil, y Sub 21 femenil y varonil respectivamente.

El equipo de la Sub 15 Femenil se encuentra integrado por Natalia Domínguez, Isabela Panes, Roberta Hernández y Camila Haro. Mientras que en la Sub 15 varonil calificaron Joshua Acevedo, Erick Olano, Erik Juárez, y Oliver de la Torre.

Los calificados en la categoría Sub 19 varonil son Rogelio Castro, Rodrigo Ballester, Alexis Bustos y Rolando Camarero.

Mientras que en la categoría Sub 21 Femenil, Aranza Rodríguez, Arlette Dorantes, Ana Ximena Hernández e Ivanna Obaya. El Equipo sub 21 varonil lo integran Jezzer Vez, Jan Jacob Castro, Luis Jahan Quezada y Giovanni Schettino.

En el pasado Macro Regional que se realizó en Cancún, Quintana Roo, Veracruz obtuvo los siguientes resultados, segundos lugares en las categorías Sub 15, (Femenil y Varonil), Sub 19 (Varonil) y Sub 21 (Femenil y Varonil), lo que les sirvió para calificar a 20 jugadores a los Juegos Nacionales CONADE 2021.

