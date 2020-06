The Undertaker anuncia su retiro de la lucha libre

En la última entrega de su documental The Last Ride, The Undertaker expresó su deseo de no regresar a los cuadriláteros tras haber conseguido ya todos sus objetivos en la industria de la lucha libre.

´En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al cuadrilátero. No tengo más pendientes en el ring´, expresó.

Cabe señalar que en WrestleMania 36, el luchador se enfrentó a AJ Styles en un combate cinematográfico y se fue con la victoria esa noche, en una entrega completamente distinta a lo habitual que se llevó muy buenas impresiones por parte del público.

Sin embargo, al inicio de su serie, The Undertaker explicó que ha llegado a un punto en que se da cuenta de que sus días en el ring están contados, por lo que desea enfocarse en otros proyectos.

´Es hora de que pueda hacer algunas cosas que no me permitía hacer por el bien del personaje, y por el bien de los negocios´, detalló.