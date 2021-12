termina_fecha_seis_de_la_liga_de_futbol

La jornada arrancó desde el viernes en medio de grandes cotejos y resultados de nivel.

Y hoy en los campos de la Finca Jrs, en el campo principal, a las 10:00 horas, Lobos Jrs contra Selección Tarimoya de la categoría juvenil B, a las 11:30 horas, Lobos Jrs contra Club América de la categoría juvenil C, a las 13:10 horas, Selección Tarimoya contra Rayados CR de la categoría Juvenil C.

Mientras que en los campos de Reino Mágico, en el campo 2 A, a las 09:00 horas, Tuzos Oro Veracruz contra Atlas FC de la categoría infantil B, en el campo 2 B, a las 09:00 horas, Deportivo Xana contra Jaiba Brava de la categoría infantil B.

En el campo 2, a las 10:00 horas, Tuzos Oro contra Atlas FC en la infantil A, a las 11:30 horas, Tuzos Oro Veracruz contra Atlas FC de la categoría juvenil A, a las 13:00 horas, Centro de Formación Cachorros contra Atlas FC de la categoría juvenil C, a las 14:30 horas, Camarón Loco contra New Boys FC de la categoría infantil A, a las 16:00 horas, Académicos Buenavista contra Puente Jula de la categoría Juvenil C.

Para cerrar la jornada el domingo 28 de noviembre en los campos de fútbol La Panchita, en el campo 2, a las 12:00 horas Club Independiente del Puerto ante CR Juniors de la categoría juvenil A, a las 13:30 horas, Club Independiente del Puerto contra Atlético Chivería de la categoría juvenil B, a las 15:20 horas, Atlético Chivería contra Atlético Natuform de la categoría juvenil C. En el campo 3, a las 12:00 horas, CEFOR Veracruz contra Logroñés de la categoría juvenil B, a las 13:00 horas, CR Juniors contra Atlético Logroñés de la categoría Juvenil C, a las 15:10 horas, CEFOR Veracruz contra Leones HDR de la categoría juvenil C.