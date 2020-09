´Tecatito´ Corona, galardonado como mejor jugador del año del Porto

Jesús Corona fue galardonado con el Dragón de Oro como Jugador del Año del FC Porto, luego de una gran temporada en la que apoyó al conjunto blanquiazul a ser campeón de Liga.

En el marco del aniversario 127 del FC Porto, el presidente del club entregó un reconocimiento al ´Tecatito´ tras ser nombrado jugador de la temporada por la Liga NOS.

El mexicano es el jugador del equipo con más juegos disputados para el Porto, además de registrar cuatro goles y 21 asistencias en 51 partidos de cinco torneos, por lo que se mostró agradecido por el galardón, según información de Récord.

´Orgulloso de recibir este premio, de ser valorado de esta manera. Me siento muy feliz y este premio me da más fuerza para continuar´, expresó.

De igual manera, agradeció a su familia por ser el impulso para conquistar dicho premio, al igual que a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico.

? Dragão de Ouro Futebolista do Ano: Tecatito Corona

?? É o jogador do plantel atual com mais jogos pelo FC Porto e foi o melhor jogador da época para a Liga#FCPorto #DragõesdeOuro pic.twitter.com/dIzjE2O7BD