Super Bowl 2024: Usher enciende a fanáticos en el show de medio tiempo

¡No decepcionó! El cantante estadounidense Usher cumplió a todos sus fans con un gran espectáculo durante el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, donde interpretó sus más grandes éxitos en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El show duró alrededor de 13 minutos, tiempo en el que tuvo cuatro cambios de vestuario y un grandioso espectáculo de luces. Por supuesto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, donde se desató una lluvia de críticas de todo tipo.

Y es que mientras unos internautas alababan el espectáculo de Usher, catalogándolo como "muy bueno", a otros no les gustó tanto y resaltaron algunas fallas de audio que se presentaron al inicio.

¿Qué canciones cantó Usher en el medio tiempo del Super Bowl?

El setlist que Usher preparó para el show de medio tiempo del Super Bowl 2024 constó de 10 canciones, las cuales fueron coreadas por los miles de asistentes. Los temas son los siguientes:

Caught Up Love In This Club If I Ain´t Got You My Boo Confessions, Pt. II Burn U Got It Bad OMG Turn Down For What Yeah!

Artistas invitados al show del medio tiempo del Super Bowl

Algunas de las canciones que interpretó Usher tuvieron la colaboración de varios artistas, los cuales se dieron cita en el Allegiant Stadium de Las Vegas para ´ponerle la cereza al pastel´, sorprendiendo así a todos los fanáticos.

La primera cantante invitada en aparecer en el escenario fue Alicia Keys, quien cantó con Usher los temas ´If I Aint Got You' y 'My Boo'. Posteriormente tocó la participación de Will.i.am, DJ Snake y Lil Jon, quienes colaboraron con ´OMG´ y ´Turn Down For What´, respectivamente.

También hizo su aparición H.E.R., con un solo de guitarra, mientras que el cierre magistral estuvo a cargo de Jon y Ludacris, con el tema ´Yeah!´.