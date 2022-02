Suma El Águila otro refuerzo a sus filas

Wagman en el 2017 representó a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) y lo ha hecho en eventos clasificatorios para Juegos Olímpicos, cita el comunicado que difundió El Águila de Veracruz.

"Poder llevar a Israel en mi pecho es un gran honor, es mucho más grande que yo, mucho más grande que los muchachos del equipo o incluso el beisbol.

"Es surrealista representar a un país que no ha tenido un equipo en los Juegos Olímpicos en más de 40 años", declaró Wagman al portal The Jewish News of Northern California, previo a su actuación en Tokio 2020.

Wagman, quien fue seleccionado por Medias Blancas de Chicago en el Draft de 2017, cuenta con un historial en el béisbol en Colegial, Ligas Menores también con Oakland y Liga Independiente.

En el 2021, con Sioux Falls en Liga Independiente, Wagman tuvo un récord de 1-3, en cinco juegos, con una efectividad de 4.50. El israelí trabajó 30 entradas completas, permitió 36 hits, aceptó 18 carreras, recibió tres jonrones y ponchó a 20 rivales.