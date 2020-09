Sorteos de Champions y Europa League ya tienen fecha

Este miércoles, la UEFA informó acerca de las fechas y lugares del sorteo de la fase de grupos de la Champions League y de la Europa League, que ahora se llevarán a cabo en la ciudad de Nyon, Suiza.

Cabe señalar que el sorteo de la fase de grupos y los premios de la temporada 2019-2020 de la Champions League se realizarán el próximo 1 de octubre. Por lo que, tanto Real Madrid, como el Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla estarán muy atentos para conocer a sus rivales de grupo en Champions.

En tanto al sorteo de la fase de grupos y premio al jugador de la temporada 2019-2020 de la Europa League se realizará el próximo 2 de octubre.

´A los 26 equipos que han entrado directamente a la fase de grupos se le unirán los seis ganadores de las eliminatorias de play-offs que se juegan el 22-23 y 29-30 de septiembre´, anunció la UEFA.

