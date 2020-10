Simona Halep dio positivo a COVID-19

Este sábado, mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Simona Halep, número 2 de la clasificación WTA, dio a conocer que arrojó positivo a COVID-19 en una prueba de detección médica.

´Hola a todos, les quería informar que he dado positivo al COVID-19´, se leyó en la publicación.

De igual manera, la tenista rumana comentó que se encuentra haciendo cuarentena en su casa, mientras se recupera de sus síntomas, que aclaró que son leves.

´Me encuentro bien... vamos a superar esto juntos´, comentó la ganadora de Roland-Garros en 2018.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together ????