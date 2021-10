Sigue la acción en torneo de balompíé

En campos la Panchita, en el campo 3, a las 10:30 horas, Arsenal contra Académicos Buenavista en la categoría Juvenil B, a las 12:00 horas, Nápoles ante Rayados CR en la categoría Juvenil C.

Mañana

El domingo 17 de octubre en el campo Finca Junior, a las 10:00 horas, Lobos JRS ante Selección Tarimoya en la categoría Juvenil B, a las 11:30 horas, Lobos JRS ante CR Juniors en la categoría Juvenil C, a las 13:40 horas, Arsenal ante Atlético Natuform en la categoría Juvenil C.

En la panchita, campo 3, a las 12:00 horas, Atlas FC ante CEFOR Veracruz en la categoría Juvenil C, a las 14:00 horas, Club Independiente del Puerto ante Leones HDR en la categoría Juvenil B. En el campo 4, a las 12:00 horas, Escualos Kids contra New Boys FC en la categoría Infantil A, alas 13:30 horas, Atlas FC ante Deportivo Xana en la categoría Juvenil A.

Para cerrar la jornada, en el campo de Reino Mágico, a las 8:00 horas, Atlético Chivería ante Halcones EFAIJ en la categoría infantil A, a las 9:20 horas, Atlético Chivería ante CDF en la categoría Juvenil A, a las 10:50 horas, Atlético Logroñes ante CDF en la categoría Juvenil B, a las 12:20 horas, Atlético Chivería ante Centro de Formación Cachorros en la categoría Juvenil C, a las 14:00 horas, Atlético Logroñes ante Académicos Buenavista en la categoría Juvenil C, a las 15:40 horas, Huracanes FC ante Puente Jula en la categoría Juvenil C.