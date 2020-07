Siboldi: antes nos quedábamos callados, debemos defender a Cruz Azul a muerte

El entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, habló tras la bronca ocurrida al finalizar el encuentro ante Tigres en la Copa por México, en el que se dijo de todo con Guido Pizarro, capitán de la escuadra de la UANL.

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo señaló que durante el partido ante los felinos ocurrieron cosas que antes no le hubieran dado mayor importancia; no obstante, el nuevo carácter del equipo celeste no les permite quedarse callados, ya que su misión como empleados de Cruz Azul es defender a la institución, y a su afición, a muerte.

"Se dieron cosas que antes nos quedábamos callados y somos un equipo importante y buscamos las finales. Debemos defender nuestra afición e institución a muerte y cuando quieren imponernos algo que no es futbolístico no lo vamos a permitir, es lo que intenté imponer desde mi lugar y así queremos ver al equipo, entregado, sin importar el resultado".

El estratega de La Máquina habló de lo ocurrido tras el encuentro ante los Tigres, donde se suscitó una bronca al final del partido.

El uruguayo señaló que su estilo de juego siempre será ofensivo, así vaya ganando, ya que fue algo que aprendió desde que llegó muy joven al club de La Noria.

"Cuando llegué de jugador lo que me atrajo de este club fue que cuando se presentaba era la idea de ganar y quiero que eso siempre se mantenga y si no estaba, que se retome y si estaba pues reforzarlo"

Siboldi habla sobre Aquino

Sobre las palabras de Javier Aquino al final del encuentro, con las que se burló de Cruz Azul por la sequía de títulos, Siboldi afirmó conocer bien al oaxaqueño, por lo que aseguró fueron palabras únicamente de calentura.

"Conozco a Javier desde hace muchos años y sé que fue desafortunado el comentario, pero finalmente sé que estaba caliente y estoy seguro de que ese no es su sentir ni lo que piensa de Cruz Azul ; estaba molesto y en ese trance dices cosas que no sientes"

Cabe mencionar que Aquino ha sido duramente criticado tras sus palabras, sobre todo por exjugadores, algunos que fueron compañeros suyos, en Cruz Azul.

Y es que en La Máquina fue donde Aquino debutó como jugador profesional, donde logró brillar lo suficiente para ir a la Selección Mexicana y al futbol de Europa; sin embargo, parece que todo eso le olvidó.

