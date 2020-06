Siboldi admitió ser uno de los casos sospechosos de COVID-19

Ante el aumento de casos de COVID-19 en México y los casos confirmados en Cruz Azul, el técnico, Robert Dante Siboldi, reconoció que tras las primeras pruebas su resultado salió como indeterminado, por lo que deberá someterse a una segunda prueba médica.

´No sabemos si estás contagiando porque lo que preocupa es que puedes estar contagiando a los demás, yo salí indeterminado, pero yo me siento muy bien no tengo nada y no tengo problemas inclusive los que dieron positivos están bien´, afirmó.

De igual manera, Siboldi recalcó que un miembro del staff se contagió por segunda vez, por lo que la cuestión de la inmunidad queda descartada dentro del plantel celeste y es preocupante para los miembros de la plantilla.

´La realidad que estamos teniendo es que hubo un integrante que lo volvió a tener, esa es la preocupación, que al volverlo a tener no quiere decir que te vuelvas inmune. Tenemos que volver a tomar otras pruebas para que salga negativo y realmente ahí sí salga totalmente el virus de tu cuerpo, pero tampoco te exonera a que lo vuelvas a tener´, comentó.