Shad Gaspard, exluchador de WWE muere por salvar a su hijo

Shad Gaspard, exluchador de WWE, fue encontrado muerto la madrugada del miércoles en Venice Beach, en Los Ángeles, confirmó la policía estadounidense, luego de que las autoridades fueron informadas por una fuente anónima, de que un cuerpo había sido arrastrado a tierra.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Los Ángeles, comunicó que el cuerpo fue identificado y que los familiares de Shad Gaspard fueron notificados rápidamente.

Cabe señalar que Gaspard desapareció el pasado domingo después de nadar con su hijo de 10 años de edad, llamado Aryeh. El niño fue rescatado por otros nadadores que lograron salir del agua a salvo.

Gaspard estaba a unos metros de la costa cuando fue visto por última vez por un socorrista, señaló la policía, posteriormente chocó con una y fue arrastrado al mar.

También, la esposa del luchador, Siliana Gaspard, publicó un comunicado agradeciendo a los cuerpos de rescate y los fanáticos: ´nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a los primeros en responder que rescataron a Aryeh y a los socorristas, guardacostas, buzos, bomberos y departamentos de policía por sus continuos esfuerzos para ayudar a encontrar a nuestro querido Shad´ escribió.

WWE is saddened to learn that former WWE Superstar Shad Gaspard has passed away at the age of 39. https://t.co/ngyuRpkjps