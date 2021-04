Selección Mexicana, fuera del top 10 del ranking de FIFA

Luego de su derrota frente a Gales, con un marcador 1-0, la Selección Mexicana quedó fuera del Top 10 del ranking mundial de FIFA.

A través de un comunicado, difundido en su cuenta oficial de Twitter, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió el nuevo puesto que ocupa el conjunto tricolor, tras ser superado por los combinados de Italia y Dinamarca.

"La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el día de hoy la clasificación mundial de naciones, en la cual la Selección Nacional de México ocupa la undécima posición con una suma de 1629 puntos, descendiendo dos escalones en relación a la clasificación anterior", se leyó en el comunicado de la FMF.

Se espera que el ´Tri´ obtenga buenos resultados para volver a entrar al top 10, ya que la próxima clasificación mundial FIFA se publicará el 27 de mayo del 2021.

Cabe señalar que Bélgica continúa en el primer puesto con 1783 unidades, en el segundo puesto se ubica Francia con 1757 unidades. Brasil es tercero con 1742 unidades e Inglaterra es cuarta con 1686 y Portugal es quinta con 1666.

