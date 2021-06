se_corona_blanco_en_gran_evento_

Blanco Beniu a bordo de la embarcación denominada "Bostoncita" realizó la maniobra que le permitió realizar "la liberación", presentó evidencia en video, del catch and release efectuado en la zona de La Antigua y con ello se erigió como campeón absoluto del certamen organizado por el Club de Yates Veracruz.

"Estuvo muy interesante, porque hubo mucho sábalo, casi todo el día se estuvieron viendo, en la mañana tuve dos en línea, son muy acrobáticos, al momento de los brincos y no logre captura ni liberación y continuando el día, en la tarde se volvieron a poner los sábalos a comer y me dieron la oportunidad de castearlo, que es una técnica de pesca utilizada y así me comió y pude trabajarlo y liberarlo.

Disputa intensa

Estuvo muy interesante la pelea, fue en la zona de la bocana de La Antigua y tardé aproximadamente como 25 minutos en atraparlo y liberarlo; estoy muy contento porque fue un torneo muy difícil y se siente muy padre ganar.

Este es el segundo torneo del sábalo que vengo acá a Veracruz, me ha gustado bastante y felicidades a los organizadores porque todo está muy padre, muy bien", indicó Blanco Beniu.

Reconocimiento

El presidente del Club de Yates Veracruz, Ricardo Diez Deschamps entregó su reconocimiento, trofeo conmemorativo y el premio económico en efectivo al ganador de la polla familiar, en donde participaron 46 pescadores en 23 embarcaciones.

"Hubo ganador y se llevó una buena bolsa de premiación lo recaudado en las inscripciones, fue un torneo de polla bastante bueno, el Club de Yates es la organización que realiza los mejores torneos, continuamos con la tradición.

Hubo muy buen ambiente, mucho respeto, cordialidad entre todos los participantes, esto es un buen preámbulo porque el torneo del Marlín va a estar con todo, es un orgullo organizar los torneos del club número uno de pesca en todo el Golfo de México", indicó Diez Deschamps.

