se_alarga_la_espera_para_el_regreso_del_deporte_de_conjunto_debido_al_covid-19

Cuando las decisiones se tienen en la punta de la lengua, y están a punto de ejecutarse, atraídos por la terquedad e insistencias, surge la respuesta letal y al instante, porque por relajamiento y olvidarse que el Covid-19 ha matado a cerca del medio millón de habitantes ha provocado que, en nuestro desvencijado puerto, el deporte siga esperando por el retorno al semáforo naranja.

Y es interminable la insistencia que a través de estos espacios se ha difundido, que ¡no se está preparado! para retornar a las canchas, que no hay disciplina personal y que no se han percatado, que las viejas prácticas ya no deben predominar, porque ahí precisamente se encuentra el riesgo de más contagios.