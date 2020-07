Salvador Cabañas comenzó a sufrir problemas de visión desde 2010

Hace poco más de 10 años, el paraguayo Salvador Cabañas sufrió un atentado en el Bar Bar de la Ciudad de México y desde ahí, su carrera profesional se fue en picada, además a raíz de ese suceso ha sufrido varias complicaciones de salud.

El ex delantero del América, confesó a Radio Caracol que desde entonces, ha tenido una pérdida parcial de visión.

´Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego´, afirmó.

Además, el ex jugador de Jaguares de Chiapas, detalló que no tiene en mente salir de su ciudad, pues se encuentra feliz cerca de sus padres.

´Estoy acá en Asunción, feliz, contento acá con mis padres. No pienso salir más de Paraguay porque la enfermedad parece estar fuerte allá afuera y prefiero quedarme acá resguardado´, expresó.

A su vez, Salvador Cabañas reveló que continúa apegado al fútbol dentro de sus posibilidades, pues la federación paraguaya le permite estar con los jugadores cada vez que hay una concentración, para hablar con los jugadores y decirles que ´nunca hay que rendirse´.

Cabe señalar que con las Águilas del América, el paraguayo anotó 66 goles en un total de 115 partidos, además de ganar una Interliga en el 2008.