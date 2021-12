rocky_marvin_termina_un_ciclo_con_la_triple_a

Agradeció la oportunidad que le brindó hace más de 20 años Antonio Peña (QEPD), fundador de la Caravana Estelar, quien sin conocerlo, recordó, ledio la oportunidad de trabajar con él durante cinco años.

Aseguró también que por respeto a los propietarios de la imagen que portó por más de 13 años, pone en manos de los directivos el destino que deban tomar.

"No me gusta morder la mano que me dio de comer, mi familia me ha enseñado así; creo que se cumplen ciclos en la vida y mi ciclo ha terminado.

"Mini Clown y Mini Histeria me dieron de comer, le dieron mucho a mi familia, por eso, los entrego a la empresa, sin crear algún conflicto", afirmó el menor de la Dinastía Marvin, acompañado de su hermano, el internacional Ricky Marvin.

A partir de ahora, el ex monarca Mini de la Caravana Estelar, pasa a las filas independientes de los cuadriláteros mexicanos, integrándose a la Cueva del Dragón, promotora que amplía sus horizontes.

Ahora, la Dinastía Marvin, con Ricky y Rocky, como una pareja, buscarán retos ante los mejores del país.