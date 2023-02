Pumas con rival a modo para cortar racha negativa

Los Pumas de la UNAM buscarán esta noche cortar su racha de 5 juegos sin ganar cuando visiten al colero Mazatlán, en el arranque de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El cuadro universitario se presentará en el Estadio Mazatlán para encarar este compromiso a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México), con arbitraje de Eduardo Galván, quien llevará como asistentes a Alberto Morín y Enedina Caudillo, luego de su derrota de 2-1 ante Chivas.

La gente de Rafa Puente tendrá al rival ideal para salir del mal paso, dado que estos se encuentran en el lugar 18, sin embargo no deberán confiarse porque los "cañoneros" con la llegada del técnico Rubén Omar Romano quieren enderezar el camino; en la pasada fecha ya sumaron su primer punto al empatar 1-1 con Querétaro.

Elementos como Juan Ignacio Dinenno y Gustavo del Prete, deberán estar finos en el ataque para no complicarse el panorama porque los locales están el doble de urgidos del triunfo.

Pumas marcha en el lugar número 11 con 8 puntos, producto de 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, con 12 goles a favor por 16 en contra.

Los demás duelos

La jornada contará también con el duelo entre Necaxa y Querétaro, mismo que se llevará a cabo a partir de las 19:05 horas, para el sábado, Cruz Azul buscará su tercer triunfo al hilo cuando reciba al FC Juárez, Tigres chocará ante Chivas y Atlas recibirá al América.

Para el domingo, Toluca vs San Luis, Santos vs Puebla y Tijuana vs Pachuca, para el lunes 27 cerrarán la jornada León y Monterrey.

JORNADA 9

-Viernes 24:

Necaxa vs Querétaro

Hora: 19:05

Mazatlán vs Pumas

Hora: 21:10

-Sábado 25:

Cruz Azul vs FC Juárez

Hora: 17:00

Tigres vs Chivas

Hora: 19:05

Atlas vs América

Hora: 21:05

-Domingo 26:

Toluca vs San Luis

Hora: 12:00

Santos vs Puebla

Hora: 19:05

Tijuana vs Pachuca

Hora: 21:05

Lunes 27:

León vs Monterrey

Hora: 21:05