Rioblanquense Christopher Cuevas busca boleto para Juegos Nacionales Conade

Con miras a llegar a los Juegos Nacionales Conade, el rioblanquense Christopher Cuevas Santiago buscará un lugar en el regional que se efectuará este fin de semana en Boca el Río, evento al que llega con los mejores tiempos en los mil 500 metros planos y 5 mil metros planos.

"Mi interés por el deporte comenzó hace dos años, cuando yo empezaba a salir a trotar y en una de esas me empezó a interesar más y me metí de lleno. Participé en una carrera y no quedé en mal lugar, entonces me metí de lleno a preparar y eso me permitió obtener buenos lugares", relató este joven veracruzano.

Christopher comentó que la práctica del deporte le fue fomentada por sus padres, quienes lo animaron como una forma de que estuviera saludable.

Así, llegó a representar a su preparatoria en los Juegos Nacionales Conade de Aguascalientes y desde entonces ha participado en más eventos estatales y nacionales tanto en carrera de calle como en pruebas de pista, aunque se está especializando en estas últimas.

Comentó que actualmente tiene 18 años y para acudir a competir lo hace con sus propios recursos, pues no cuenta con ningún apoyo gubernamental.

Señaló que es un corredor de medio fondo, por lo que sus pruebas son lo mil 500 y 5 mil metros.

"He corrido igual medio maratón, ha sido la máxima distancia que he hecho, en Tehuacán, quedé en cuarto lugar general. También he corrido 10 kilómetros de calle. Ahorita me he estado especializando en las pruebas de pista", agregó.

Destacó que a corto plazo, busca pasar el regional, llegar al estatal y después al prenacional representando a Veracruz y actualmente está muy motivado, pues le están saliendo muy bien las cosas en esas pruebas en su categoría que es la Sub20.

El joven oriundo de Río Blanco, quien en agosto comenzará a curar la universidad en la Anáhuac de Xalapa gracias a una beca por el atletismo, espera poner en alto el nombre de Río Blanco, y más adelante el de Veracruz y el México.