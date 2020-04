Ricardo La Volpe anuncia su retiro como director técnico

El entrenador argentino, Ricardo Antonio La Volpe, anunció su retiro como director técnico en el futbol. Luego de lo que le ocurrió en su última experiencia como estratega del Toluca, tomó la decisión de enfocarse en su carrera como director deportivo, afirmó en entrevista para futbol picante.

"Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde? Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales" expresó La Volpe.

Cabe recalcar que el timonel argentino comandó exitosamente a equipos como Atlante, con quien fue campeón, Atlas con quien fue subcampeón, Rayados, Chivas y América con quienes también fue subcampeón.

A su vez, dirigió internacionalmente al Pyramids, en Egipto, a la selección de Costa Rica, así como a Banfield, Vélez Sarsfield y Boca Juniors en Argentina.