¡reanudan_acciones!_

Por lo pronto y tras la reunión semanal de delegados, donde se refrescaron los puntos fundamentales de la competencia, tema de bajas y algunos otros detalles, este viernes tras la pausa de las fiestas de diciembre, arranca de nueva cuenta la actividad del futbol infantil y juvenil de la Liga Oropeza, la cual lidera Aurelio Guerra Grajales.

Más encuentros

Los campos el Centenario, Cándido Duarte y el complejo deportivo La Primavera, son los escenarios donde se habrán de librar todas y cada una de las batallas del torneo de liga.

Como se había señalado con anticipación, la única categoría pendiente para definir la Copa era a Serie "A", misma que a partir de este fin de semana arranca en su fase de cuartos de final.

En el campo Cándido Duarte 1, a las 14 horas, Gladiadores CEUL (3º) vs Guerreros FC (6º). En La Primavera 6, a las 10.15 horas, CEFOR Palmitas "A" (4º) vs Academia Juárez Filial Veracruz (5º); a las 12 horas FC Villa Rica (2º) vs Olivos FC (7º); mientras que River Plate dejó en el camino a CEFOR Palmitas "B" y espera rival ya en ronde se semifinales.