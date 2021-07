Reactivará la Liga Municipal de Futbol de Coatzacoalcos con un torneo

En este contexto, el dirigente de la LMF con residencia en esta ciudad, sostiene que el posible regreso no será en términos coloquiales de manera abrupta, sino que será de manera gradual, tanto en la parte del orden de protocolos que se exigen, como en lo relacionado al aspecto físico-atlético, porque en este sentido, reitera, que la mayoría de los futbolistas que se han disciplinado no han tenido actividad, aunque algunos –recalca- que se han saltado las trancas, yendo a jugar a municipios cercanos.

"No he querido levantar polvo, porque a veces la comunicación no fluye como uno quisiera, y cada quien entiende lo que quiere. Hemos sido precavido, para informar como debe ser, y que para volver, nos hemos mantenido callados y en su momento manifestaremos que el retorno no será al cien, todo será de manera progresiva", señaló en su interlocución.

HABRÁ ALGUNA

REESTRUCTURACIÓN

Manifestó que el torneo del año pasado quedó suspendido en la fecha dos del campeonato de liga, pero en caso de regresar lo más pronto posible, no será con una competencia de exigencia, que será de acuerdo a las condiciones que permitan los aspectos físicos del jugador.

Recalcó que efectivamente habrá un reestructuración al tipo de competencia; será con un torneo corto y con muchos cambios a como se venía desarrollando cada partido, donde incuso, por las cuestiones de usos de canchas y los protocolos que se deberán aplicar, los tiempos de cada partido se ajustarán a manera de que si antes eran partidos de 90 minutos ahora serán de sólo una hora.

Pero que todo dependerá de cuando se dé la orden y que sostengamos el semáforo en color verde.

