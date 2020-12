Raúl Jiménez visitó a sus compañeros durante entrenamiento del Wolverhampton

En su cuenta oficial de Twitter, el Wolverhampton anunció que tuvo una visita especial el pasado miércoles por la mañana, se trata del jugador mexicano Raúl Jiménez, quien se encuentra recuperándose de la intervención quirúrgica a la que se sometió tras sufrir una fractura de cráneo.

El ´Lobo Mexicano´, que salió el pasado fin de semana de un hospital en Londres, pasó a visitar a sus compañeros durante el entrenamiento de los Wolves. Esto por primera vez luego de la lesión que vivió tras un choque de cabezas contra David Luiz ante el Arsenal.

Luego de la visita del atacante del conjunto inglés, el equipo difundió una foto del futbolista, acompañado del estratega del equipo Nuno Espírito Santo en el Compton Park.

Cabe señalar que el delantero azteca estuvo acompañado por el médico del club y fue recibido con los brazos abiertos por todos los miembros del conjunto. Además de los mensajes de apoyo de la afición.

We had a special visitor at Compton Park yesterday morning...



