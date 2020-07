Raúl Jiménez nominado al mejor gol en Premier League

Raúl Jiménez ha logrado 17 anotaciones dentro de la Premier League, superando su cuota goleadora en la campaña anterior donde hizo 13 goles. Debido a la gran participación del mexicano ahora tiene la oportunidad de alcanzar un galardón más, pues su gol contra el Burnley fue nominado al mejor gol del mes en la liga inglesa.

El último gol de Jiménez en la temporada de la Premier League, donde Wolverhampton finalizó en el séptimo puesto y puso en peligro su presencia en la Europa League en la próxima temporada, es el tanto con posibilidades de otorgarle un galardón más al mexicano.

Cabe señalar que Jiménez compite por el mejor gol del mes junto con Anthony Martial, Kevin de Bruyne, David Silva, Wilfried Zaha, Danny Welbeck, Alexandre Lacazette y Yves Bissouma, quienes también fueron nominados en la votación publicada en las redes sociales de la Premier League, donde los aficionados podrán elegir al vencedor que se dará a conocer en próximos días.

