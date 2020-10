Raúl Jiménez le respondió a Van Dijk y resaltó gol ante Liverpool

El defensa del Liverpool, Virgil Van Dijk, dijo no conocer a Raúl Jiménez, a pesar de que el mexicano juega en la misma liga y ha marcado goles importantes durante la Premier League. Sin embargo, el delantero tricolor respondió de una manera contundente.

Aunque el jugador azteca no tomó el comentario de manera negativa, y resaltó que el comentario no lo ofende, pues sigue adelante con su equipo, resaltó el gol que anotó contra Liverpool la temporada pasada.

‘No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido. Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles’, mencionó en entrevista para TV Azteca.

Cabe señalar que el desempeño de Raúl Jiménez en la Premier League ha sido muy elogiado, además de que fue el autor de un gran gol, durante el compromiso de Wolverhampton ante Liverpool, que incluso fue considerado como uno de los mejores del mes.