Raúl Jiménez es mejor que 'Chicharito': Edson Álvarez

Edson Álvarez, jugador del Ajax, afirmó que Raúl Jiménez es mejor Javier ‘Chicharito’ Hernández. Esto tras ser cuestionado en redes sociales sobre el desempeño actual de ambos futbolistas.

"(Es mejor) Raúl Jiménez porque ahora mismo atraviesa un mejor momento, solo por eso, pero sé que el Chicharito ha sido un histórico para México, pero ahora mismo me quedo con Raúl. Es un amigo muy cercano, hablé con su novia para preguntarle por él porque no quiero molestarlo mucho, pero ella me dice que todo está bien, entonces por ahora, estoy tranquilo", expresó en una entrevista para el Ajax.

Asimismo, el ‘Machín’ confesó que Rafael Márquez es su inspiración, pues su carrera en el deporte lo posicionó como uno de los mejores en la historia.

"En la vida, mi padre y futbolísticamente, me gusta mucho la carrera que hizo Rafael Márquez, mexicano, porque jugó mucho tiempo en Barcelona en la época, para mí, de las mejores en Barcelona, y siempre estuvo compitiendo y ganando. Su carrera es una gran inspiración para mí", añadió.

Cabe señalar que Álvarez se ha consolidado en el conjunto neerlandés y, actualmente, forma parte del once titular del Ajax.