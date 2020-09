Raúl Jiménez es elegido como el mejor jugador del Wolverhampton

Luego de las elecciones para determinar al mejor jugador de la temporada del Wolverhampton, los compañeros del mexicano lo eligieron como el mejor jugador del equipo.

Este jueves, a través de redes sociales, Raúl Jiménez dio a conocer que fue elegido jugador de la temporada por sus compañeros y agradeció a los que hicieron posible el premio.

Además algunos futbolistas de los Wolves también difundieron sus declaraciones sobre el premio otorgado al mexicano.

´Cuando Raúl está en el campo es más fácil jugar´, comentó Adama Traore.

Aunque el futuro de Raúl Jiménez es incierto, se espera que en las siguientes semanas se pueda saber si se quedará o marchará del conjunto.

Player´s player of the season! ??Thanks to all my teammates for making this possible/ Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible. ?????? pic.twitter.com/koSDyAj1dy