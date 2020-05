Raúl Jiménez en contra de la eliminación del ascenso y descenso

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, precisó que la eliminación del ascenso y descenso en la Liga MX hará que se pierda la competitividad.

"No estoy de acuerdo porque se pierde la esencia de competir los clubes que peleaban el descenso se pueden tirar a la hamaca y estar cómodos, no es como en otras ligas en el mundo en donde te ibas al descenso por tener un año malo; me parece increíble, pero al final la decisión parece estar tomada y pues, ¿qué se puede hacer?"," expresó el ex jugador de América en entrevista con ESPN.

Asimismo, aseguró que darle el título a Cruz Azul no es una buena opción, aunque ha hecho méritos, recalcó que aún falta mucho, pues apenas va la mitad de torneo.

"León estaba atrás y había otros peleando la cima. Debe seguir igual, acá al parecer no hay fechas y se debe jugar todo en un mes, es difícil, es diferente, un poco más largo que en México, pero se puede hacer si todo se maneja bien", comentó.