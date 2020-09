Raúl Gudiño podría ser titular en el Clásico Nacional

De acuerdo con información de ESPN, Víctor Manuel Vucetich, estratega de las Chivas, dejo entrever la posibilidad de rotación de Raúl Gudiño a la titularidad en el Clásico Nacional ante las Águilas.

´Ahora le toca el turno a Gudiño y se le brinda la oportunidad para confirmar la participación. No precisamente que sea rotación, son circunstancias y decisiones que se toman. Esto es algo que se valora constantemente y sigo evaluando a Toño, Gudiño, Miguel Jiménez y seguimos evaluando y estar en certeza para ver quién es titular´, comentó Vucetich.

Además, el timonel mencionó que Raúl Gudiño no dejó de trabajar al máximo y esperó su oportunidad para la titularidad.

´Gudiño trabaja para eso, ser titular. Los tres porteros que identifico en su máximo potencial los he conocido a través de los años. Ya que militó Gudiño en Europa, A Toño lo vi en Lobos, ahora con Chivas y los momentos son distintos. Esto me pasó en Tecos y tuve que ser justo y dar oportunidad a los dos porteros y a pesar de estar en el mismo nivel esa competencia me permitió que ellos dos fueran titulares en su tiempo´, agregó el técnico.